Nasa’ya dayandırılan iddiaya göre burçların tarihi değişti ve 13. Bir burç ortaya çıktı. Bu haberlerin ardından internette sıklıkla Burçlar değişti mi? Burcum ne oldu? soruları aratılıyor. İşte Nasa’ya göre yeni burçların tarihi…

Gökyüzünde yıldızların yeri burçların ise tarihi değişti. Dünyanın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların dünyaya göre olan konumu değişti ve dolayısıyla burçların da tarihi değişti.

Burç tarihlerinin değiştiği iddiası Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı Nasa’ya dayandırıldı. Hatta 13. Yeni bir burç ortaya atıldı. Yeni burç takvimiyle birlikte mevcut 12 burca yeni bir burç daha eklendi. 29 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arası doğmuş olanların burcu ise ‘yılan’ oldu. Burç tarihlerinin değiştiği haberi 2011 yılından beri her ‘kova’ yeni ayında ortaya çıkıyor. Astrologlarına göre bu haber doğru bir haber değil. Kimsenin burcu değişmedi. Astrologlar kullandıkları zodyağın mevsimsel olduğunu astrolojide her şeyin sabit ve asla değişmediğini söylüyorlar. Gökyüzünde bir yıldızın varlığı ve yokluğu mevsimsel zodyağı ve tarihleri değiştirmiyor.

2019 YENİ BURÇ TARİHLERİ NEDİR?

Ortaya atılan iddiaya göre burçların yeni sıralaması şu şekilde:

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık



