Burçlara göre doğal taşların seçimi

Bu ekte belli zamanlarda tüm bu bağlantıları sizlere anlatmaya çalışacağım. Doğal Taşları Astroloji ile birlikte kullanmak; Doğal Taşları dönemsel olarak kullanmak mümkündür. Örneğin dışa yansımanızla ilgili yoluna koymak istediğiniz bazı konuları Yükselen burcunuzun taşlarını kullanarak destekleyebilirsiniz.

Eğer dönemsel olarak Yükselen burcunuzdan zorlu bir transit alıyorsanız, bu transitle başa çıkmak için ya da Yükselen burcunuzdan dönemsel olarak aldığınız olumlu transitleri daha iyi değerlendirmek için de Yükselen burcunuzun taşlarını kullanabilirsiniz. Tabii Yükselen burcunuzdan aldığınız kısa veya uzun dönemli transitler hakkında bilgi almak için bir astroloğa danışmanız daha verimli olacaktır. Aynı şey haritanızdaki Güneş ve Ay için de geçerlidir. Diyelim ki Satürn gezegeni bir müddet için haritanızdaki Güneş’e karşıt açıda ilerleyecek.

Bu transit, Güneş ile ifade edilen yaşam gücünüzü, kendinize güveninizi ve kendinizi ifade kabiliyetinizi bir müddet için baskılayabilir, aşağı çekebilir. Böylesi bir transitle başa çıkmak için haritanızda Güneş‘in bulunduğu burcun taşını kullanabilirsiniz. Örneğin Güneş’iniz Koç burcunda ise Güneş Koç’ta bölümünde önerilen taşları o dönem için kullanmanız isabetli olacaktır. Eğer haritanızdaki Ay zorlu bir transit alıyor ise, örneğin Uranüs Natal Ay’ınıza zorlu bir açı yapıyorsa ve bu açı sizi duygusal anlamda zorluyorsa, Ay burcunuzun taşlarını kullanarak bu zorlu transitle başa çıkma yönünde kendinizi destekleyebilirsiniz.

Bir başka örneği Jüpiter’in Yükselen burcunuzdan transiti için kullanabiliriz, o dönem için Yükselen burcunuzun taşlarını kullanarak Jüpiter transitinden daha çok istifade etmeniz mümkün olacaktır. Önümüzdeki haftalarda burç taşları ile ilgili daha detaylı bilgilerde görüşmek üzere, iyi bayramlar