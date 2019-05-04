Önceki akşam dünyanın gerçek zamanlı ilk aplikasyon oyunu Murder Puzzle'ın Arnavutköy Rise'n Fall'daki tanıtımına katılan Burcu Binici için gece tatsız başladı. Partiye katılmak için taksi çağıran oyuncu, polis çevirmesine takıldı. Burcu Binici, taksicinin 60 promil alkollü olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

Burcu Binici, geçen yıl da yaya geçidinden geçerken üzerine polis aracını süren iki polisle karakolluk olmuştu.

'CANIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ İNSANIN...'

Mekana geldiğinde şoku hala atlatamayan Binici, duygularını şöyle dile getirdi: "Buraya şans eseri sağ salim gelebildim. Taksicinin alkollü çıkmasına çok şaşırdım. Canımızı emanet ettiğimiz insanın bu kadar sorumsuz davranması doğru değil."