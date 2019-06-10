Burcu Biricik: Anneanne evine gelince durumumuz bu

Gözleme pişirdiği anları Instagram hesabından paylaşan Bucu Biricik, "Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan... Anane (biliyorum anneanne) evine gelince durumumuz bu..." ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik'in makyajsız ve doğal paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.

'IŞIK HIZIYLA PATLARIM'

Geçen aylarda Elele dergisine röportaj veren oyuncu, ilginç açıklamalar yapmıştı:

''10 yıl önce tez canlı, heyecanlı ve paniktim. Şimdi sakinim. Ama hâlâ yüksek enerjiliyim.''

''Normalde fazla kurmam, her şeye takılmam. Bu aralar melankolik dönemdeyim. Kendimi ve hayatı sorguluyorum.''

''Sürekli yerli yersiz kahkaha atarım. Çabuk sinirlenmem ancak bazen ışık hızıyla patlar, beş dakika sonra her şeyi unuturum.''







