Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin aç kaldı

Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin tatilde. Geçtiğimiz yıl Tayland, Japonya, Malezya’ya ve Afrika’ya giden çift bu kez tercihlerini Vietnam’dan yana kullandı. Sırt çantalarıyla macera dolu bir tatile çıkan ikilinin en büyük sorunu; yemek. Burcu Biricik dün gittikleri bir lokantada yemekleri paylaşıp ‘Açız’ yazdı.

Vietnam’da ne yenir?

■ Deniz ürünleri, yılan, kurbağa ve köpek etleri

■ Tavuk ve sığır çorbası

■ Banh Mi Vietnam sandviçleri

■ Buğulanmış pirinç kekleri

■ Goi Vietnam salatası

■ Pho çorbası