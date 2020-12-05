Burcu Biricik Kırmızı Oda'ya 'merhaba' dedi: Peki tepkiler nasıl?
Kırmızı Oda son yılların en beğenilen yerli yapımlarından biri oldu. Kırmızı Oda'nın bu başarısındaki en belirleyici etken hiç şüphesiz olağanüstü oyunculuklar oldu. Melisa Sözen'in geçtiğimiz haftalarda Kırmızı Oda'ya veda etmesi dizinin hayranlarını üzse de bu durum uzun sürmedi. Kırmızı Oda'ya çok sevilen bir oyuncu geldi, Burcu Biricik. Peki sosyal medyada Burcu Biricik'e gelen tepkiler nasıldı? İzleyici, Kırmızı Oda'nın yeni karakterine can veren Burcu Biricik'i nasıl buldu? Yorumları sizin için derledik.
05 Aralık 2020, Cumartesi 15:09 Son Güncelleme:
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https://twitter.com/DiziciBagyan/status/1334965857999589383
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