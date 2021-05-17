Magazin Burcu Biricik motosikletle veterinere gitti

Burcu Biricik motosikletle veterinere gitti

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Burcu Biricik motosikletle veterinere gitti

Kanal D’de ekrana gelen ‘Camdaki Kız’ dizisinde oynayan Burcu Biricik, kedisi Cesi’yi veterinere götürdü.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Kanal D’de ekrana gelen ‘Camdaki Kız’ dizisinde oynayan Burcu Biricik, kedisi Cesi’yi veterinere götürdü. Oyuncunun minik dostu ateşlenince, eşi Emre Yetkin’le motosiklete binerek, veterinerin yolunu tuttu.

Biricik, araç üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak, “Çekirdek aile” diye yazdı.


https://www.instagram.com/p/CO5I09qhwgu/



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