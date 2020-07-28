Magazin Burcu Biricik, Netflix için 'Fatma' oluyor

Burcu Biricik, Netflix için 'Fatma' oluyor

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Burcu Biricik, Netflix için 'Fatma' oluyor

Burcu Biricik, Netflix'in yeni dizisi Fatma ile izleyicilerle buluşacak. Oyuncu, heyecanını "İçim kıpır kıpır" diyerek paylaştı.

28 Temmuz 2020, Salı 12:55 Son Güncelleme:
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Netflix Türkiye’nin yeni dizisi Fatma için çalışmalar devam ediyor. Mart ayında duyurulan Fatma’da başrolde Burcu Biricik yer alacak.

Bu yıl Netflix Türkiye’den üç dizi, bir film ve bir yarışma programı geleceği duyurulmuştu. Bunlardan biri olan 'Şimdiki Aklım Olsaydı', tartışmalar sonrası iptal edilmişti. Diğer yapımlardan 'Fatma' içinse Netflix Türkiye geri sayımın başladığı gösteren bir paylaşım yaptı. Dizide Fatma karakterine Burcu Biricik hayat verecek. Biricik ile ilgili yapılan paylaşımda, “Aramıza hoş geldin #Fatma! Heyecanlı bir geri sayım başladı!” ifadeleri kullanıldı.



Burcu Biricik ise yeni dizisi ile ilgili paylaşımında, “İçim kıpır kıpır heyecandan… Sete çıkmak için geri sayıma başladık… Fatma’yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum…” dedi. 

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