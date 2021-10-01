Burcu Biricik temizlikte de iddialı
Kanal D ekranının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik oyunculukta olduğu kadar temizlikte de iddialı!
01 Ekim 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Nalan’ı Burcu Biricik’in menajerliğini de yapan reklamcı eşi Emre Yetkin yeni bir ofis tuttu. Burcu önceki gün çekimler biter bitmez soluğu eşinin yanında aldı. Hemen kollarını sıvayıp eldivenlerini giydi ve temizliğe başladı. Yerleri silerken bir yandan da dans etti.