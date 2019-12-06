Burcu biricik yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaştı

Şimdilerde "Kuzgun" adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2012 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Beni Böyle Sev" adlı dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte çekinmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Biricik fotoğrafın altına "'Yıllar sonra ‘Oluuum ne gençmişiz laaan’ denilecek fotoğraf" notunu düştü.

Beni Böyle Sev

Genç yaşta, günlük hevesleri uğruna yaşayacakları geçici ilişkiler yerine, birbirlerine inanarak evlenen, hayata, aşklarına ve birbirlerine karşı sorumluluk alabilen, birlikte güçlükleri yenebileceklerini düşünen Ayşem ile Ömer’in öyküsü Beni Böyle Sev. Zengin, yakışıklı ama asla şımarık olmayan, içe kapanık, hayatı yaşadığı haliyle kabullenmiş Ömer’le, hayatın tüm acılarını göğüsleyip, onları bir oyuna çevirerek direnmeyi, mutlu yaşamayı bilen, her şeye rağmen gülmeye çalışan Ayşem’in güçlü ve dirençli aşkları…

Bu iki genç insanın çevresinde, hayata yeni hazırlanan, birbirinden farklı hayatlar yaşayan üniversitelileri, onların ailelerini, arkadaşlarını, ev sahiplerini, ev arkadaşlarını, iş arkadaşlarını anlatan bir dizi film “Beni Böyle Sev”…

Büyük entrikalar, ağdalı hayatlar, acımasız komplolar, aldatmalar olmadan samimi bir anlatımla tüm aileyi kucaklayan bir aşk ve evlilik öyküsü Beni Böyle Sev…

Dizinin oyuncu kadrosu

Alper Saldıran – Ömer

Zeynep Çamcı- Ayşem

Ozan Osmanpaşaoğlu – Tolga

Eda Ece – Zeyno

Umut Kurt – Mazhar

Burcu Altın – Reyhan

Erdem Akakçe – Haluk

Bala Atabek – Fahriye

Gülden Dudarık – Aylin

Deniz Gürzumar – Metin

Mine Kılıç – Melda

Eren Kurtel – Edip

Onur Sermik – Ahmet

Özge Özyalçın – Sevinç

Ve Zafer Algöz – Menteş

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