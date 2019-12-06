Burcu biricik yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaştı
Burcu Biricik Instagram hesabından "Beni Böyle Sev" adlı dizisine ait bir fotoğraf karesi paylaştı. Burcu Biricik ve ve rol arkadaşlarının bulunduğu fotoğrafa düştüğü not ise hayli güzel.
Şimdilerde "Kuzgun" adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2012 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Beni Böyle Sev" adlı dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte çekinmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Biricik fotoğrafın altına "'Yıllar sonra ‘Oluuum ne gençmişiz laaan’ denilecek fotoğraf" notunu düştü.
Beni Böyle Sev
Genç yaşta, günlük hevesleri uğruna yaşayacakları geçici ilişkiler yerine, birbirlerine inanarak evlenen, hayata, aşklarına ve birbirlerine karşı sorumluluk alabilen, birlikte güçlükleri yenebileceklerini düşünen Ayşem ile Ömer’in öyküsü Beni Böyle Sev. Zengin, yakışıklı ama asla şımarık olmayan, içe kapanık, hayatı yaşadığı haliyle kabullenmiş Ömer’le, hayatın tüm acılarını göğüsleyip, onları bir oyuna çevirerek direnmeyi, mutlu yaşamayı bilen, her şeye rağmen gülmeye çalışan Ayşem’in güçlü ve dirençli aşkları…
Bu iki genç insanın çevresinde, hayata yeni hazırlanan, birbirinden farklı hayatlar yaşayan üniversitelileri, onların ailelerini, arkadaşlarını, ev sahiplerini, ev arkadaşlarını, iş arkadaşlarını anlatan bir dizi film “Beni Böyle Sev”…
Büyük entrikalar, ağdalı hayatlar, acımasız komplolar, aldatmalar olmadan samimi bir anlatımla tüm aileyi kucaklayan bir aşk ve evlilik öyküsü Beni Böyle Sev…
Dizinin oyuncu kadrosu
Alper Saldıran – Ömer
Zeynep Çamcı- Ayşem
Ozan Osmanpaşaoğlu – Tolga
Eda Ece – Zeyno
Umut Kurt – Mazhar
Burcu Altın – Reyhan
Erdem Akakçe – Haluk
Bala Atabek – Fahriye
Gülden Dudarık – Aylin
Deniz Gürzumar – Metin
Mine Kılıç – Melda
Eren Kurtel – Edip
Onur Sermik – Ahmet
Özge Özyalçın – Sevinç
Ve Zafer Algöz – Menteş
Haberin fotoğrafları için tıklayınBurcu Biricik eşinin uyarısıyla sudan çıktı
Bu haberi de okudularBurcu Biricik: Anneanne evine gelince durumumuz bu