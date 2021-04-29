Burcu Biricik yine gündem oldu

Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı “Fatma” dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.

Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle gönüllere yeniden taht kuran ardından Camdaki Kız'da Nalan rolüyle alkış toplamaya devam eden Burcu Biricik şimdi de Fatma dizisindeki başarılı performansıyla dillerde.

“Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Fatma gibi dizilerden sonra Burcu Biricik’in psikolojisi bozulmazsa kesin bordo berelidir” şeklindeki yorumlar tebessüm ettirdi.