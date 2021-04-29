Burcu Biricik yine gündem oldu
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik’in başrolde yer aldığı "Fatma" dizisi de sosyal medyanın gündemine oturdu. Dijital platformda yayınlanan dizide Burcu Biricik’in canlandırdığı role binlerce yorum yağdı.
29 Nisan 2021, Perşembe 23:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı “Fatma” dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.
Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle gönüllere yeniden taht kuran ardından Camdaki Kız'da Nalan rolüyle alkış toplamaya devam eden Burcu Biricik şimdi de Fatma dizisindeki başarılı performansıyla dillerde.
“Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Fatma gibi dizilerden sonra Burcu Biricik’in psikolojisi bozulmazsa kesin bordo berelidir” şeklindeki yorumlar tebessüm ettirdi.
- Her rolünün hakkını veren kadın harika bir diziydi
- Burcu Biricik oyunculuğu diye bir gerçek var
- Bu diziye bayıldım harika bir günde bitirdim. Herkese öneriyorum.
- Burcu Biricik yine bildiğimiz gibi
- Bu nasıl bir oyunculuktur!