Magazin Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı: Küfür etmeyi severim

Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı: Küfür etmeyi severim

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Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı: Küfür etmeyi severim

YouTube’daki ‘İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katılan Burcu Biricik birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu itirafıyla da herkesi şaşırttı.

02 Ocak 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Burcu Biricik, YouTube’daki ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ye katıldı. Oyuncu, “31 yaşımdayım. Ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki. Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum” dedi. Pandemi döneminde daha fazla yemeğe başladığını söyleyen Burcu Biricik, “Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

İşte Burcu Biricik’in açıklamaları:

  • “Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin.”
  • “Batıl inancım var. Nazardan korkarım, dilimi ısırır, kulağımı çeker, kıçımı kaşırım.”
  • “Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım.”
  • “Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim.”
  • “Uzak Doğu’da kurbağa yedim ama sevmedim.”



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