Acımasız erkekler dünyasında ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadının hikayesini anlatan Fatma dizisi 40 ülkede en çok izlenen 11. dizi olurken 13 ülkede ise en çok izlenen ilk üç dizi arasına girdi.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Özgür Önürme’nin kaleme aldığı, psikolojik drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan rol alıyor.

Fatma'nın konusu

Dizide, acımasız erkekler dünyasında ayakta kalmayan yalnız bir kadının hikayesini anlatıyor. Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Acımasız bir dünyanın içinde yapayalnız kalan Fatma bir süre sonra bir seri katile dönüşür.



