Burcu Biricik'in pipetli paylaşımına yorum yağdı
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik reklam çekimlerinde makyajının bozulmaması için pipetle su içti. Oyuncunun pipetle su içmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
07 Kasım 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Burcu Biricik, Trendyol reklamında oynadı. Çekimler önceki gün yapıldı. Oyuncunun güzelliği ve makyajı bozulmasın diye pipetle su içmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara 6 bine yakın yorum yapıldı.