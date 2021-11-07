Burcu Biricik, Trendyol reklamında oynadı. Çekimler önceki gün yapıldı. Oyuncunun güzelliği ve makyajı bozulmasın diye pipetle su içmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara 6 bine yakın yorum yapıldı.