Burcu Çetinkaya kimdir? Ralli pilotu Burcu Çetinkaya aslen nereli?

Burcu Çetinkaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah Programına konuk olan Ünlü rallici Burcu Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte Burcu Çetinkaya hakkında merak edilenler...

Burcu Çetinkaya (19 Mart 1981 İstanbul), Türk ralli pilotu, televizyon sunucusu, yarışçı ve gazeteci.

İstanbul’da doğan Burcu Çetinkaya’nın babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey bir yöneticidir. Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College'da önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, evli. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’çu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileri.

Bir Dönem 24 TV'de Otomobil Sevdası isimli otomobil programını sunmuştur. Ayrıca Show TV'de Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve sunduğu Yok Böyle Dans isimli yarışma programına katılmış fakat yarışmanın ilk haftasında elenmiştir. Daha sonra tv8'de yayımlanan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. 2013 yılının Ramazan ayında a Haber televizyonunda ünlü tasavvufçu Mehmet Fatih Çıtlak'la beraber Sahur Vakti isimli programı sunmuştur. Ayrıca şu anda TRT Spor kanalında yapımcılığını Feridun Özdemir'in yaptığı Ralli Günlüğü isimli programı sunmaktadır. Kasım 2013'ün sonlarına doğru örtündüğünü açıklamıştır. Ayrı zamanda gazete yazarlığı da yapan Çetinkaya bir dönem Star gazetesinde yazmış olup şu anda Türkiye gazetesinde yaptığı röportajlarını yayımlamaktadır. Ayrıca yine aynı gazetede Otomobil Sevdası adlı köşesinde yazmaktdır.

Burcu Çetinkaya'nın kariyeri

Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3’ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi’nde yine bayanlar kupasında 3’ncülüğünü yineledi. Kocaeli Rallisi’nde Bayanlar 2’ncisi; Beykoz Rallikrosu’nda sınıf 2’de 5’nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası’nın üç yarışına da katıldı ve Palio’su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi. Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15’nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası’nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1’nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup’ta ilk 10’a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio’dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.[1]. Şimdi ise yurt dışındaki rallilerde kendisi gibi başörtülü co-pilotu ayrı zamanda Antalya'da avukatlık yapmakta olan Özlem Akgüç ile yarışmaktadır. Daha önceki ko-pilotları ise Çiçek Güney ve Nehir Yılmaz'dır.

Burcu Çetinkaya'nın katıldığı yarışlar

1 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Ford Otosan 26. Kocaeli Rallisi - Pilot

2 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 33. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

3 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 35. Hitit Rallisi - Pilot

4 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 29. İSOK İstanbul Rallisi - Pilot

5 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Ege Rallisi 2008 - Pilot

6 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Istanbul Rally 2008 - Pilot

7 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 32. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

8 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi - Pilot

9 Isparta Mahalli Ralli Şampiyonası 2007 1. Isparta Mahalli Rallisi - Co-Pilot

10 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 34. Hitit Rallisi - Pilot

11 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 İstanbul Rallisi - Pilot

12 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 36. Fiat Rallisi - Pilot

13 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 İpragaz Rallisi - Pilot

14 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 3. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

15 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 2. Castrol Ralli Sprint - Pilot

16 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 1. Castrol Ralli Sprint - Pilot

17 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 31. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

18 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 33. Hitit Rallisi - Pilot

19 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 İstanbul Rallisi - Pilot

20 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 35. Fiat Rallisi - Pilot

21 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 Ford Otosan 24. Kocaeli Rallisi - Pilot

22 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 İpragaz Ege Rallisi - Pilot

23 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 3. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

24 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 2. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

25 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 1. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

26 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 Ford Otosan 23. Kocaeli Rallisi - Pilot

27 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 34. Fiat Rallisi - Pilot

28 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 32. Hitit Rallisi - Pilot









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