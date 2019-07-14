● Evlilikte bir yılı geride bıraktınız. Nasıl gidiyor?

Mükemmel, süper, harika gidiyor. Zaten iki insan birbirine saygı ve sevgi beslediğinde sanırım zaten aksi bir durum olması mümkün olmuyor.

● Nikahtan sonra birbirinizde değiştirmenizi istediğiniz huylarınız oldu mu?

Hmmm. Nikahtan sonra değil de, ilişkimizin başında birbirimizde gördüğümüz yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri paylaştık ve bu konulara özen göstermeye başladık. Berk harcamalarım konusunda beni uyardı. Haklı olduğunu fark ettiğim için sözünü dinleyip, dikkatli oldum. O da benim ona söylediğim konulara karşı çok daha duyarlı ve dikkatli olmaya başladı.

BEN KIZ İSTİYORUM BERK ERKEK BEBEK İSTİYOR

● “Dünyanın en güzel gülen insanı benim kocam” demişsiniz. Eşiniz sizin için neler söylüyor?

Bilmem, onu Berk’e sormak lazım. Keşke şu an burada olsaydı da bu soruyu ona sorsaydınız.

● Bebek sahibi olmak gibi planlarınız var mı?

İlişkimiz başladığından beri bebek sahibi olmak istiyoruz. Allah bu isteğimize, arzumuza ne zaman izin verecek bunu henüz bilmiyoruz.

● Kız çocuk mu istiyorsunuz erkek mi?

Kızımın olmasını çok istiyor ve arzu ediyorum. Ama eşim sanırım daha çok erkek çocuk hayali kuruyor. Allah nasıl uygun görürse ikimiz de bunu severek büyük bir mutlulukla kabul etmeye hazırız. En önemlisi sağlıklı doğması.

KOCANLA DA OLSA AYNI EVDE YAŞAMAK GERÇEKTEN ZOR

● Nasıl tanıştınız?

Berk, Mikonos’ta çok güzel bir akşamüstü arkadaşlarımla eğlendiğim bir yere geldi. Beyaz gömlek, beyaz pantolon giymişti. Mekana girdiği anda içimi aydınlattı. Berk’i gördüğüm an kalbime düştü.

● Biriyle aynı evde yaşamak kolay mı yoksa çok mu zor sizin için?

Aynı evde yaşamak gerçekten zor. Ayrı evler olmalı diye düşünüyorum. Arada, sırada yalnız kalmak istiyor insan. Ama insan çok sevince her şey kolaylaşıyor.

● Yıllarca spor programları yaptınız. Siz sporun hangi dallarıyla ilgilisiniz?

Sporu sevince curling (Körling: buzda bir taşı kaydırma oyunu) bile güzel geliyor insana. Lisede voleybol oynadım. Spor hep hayatımdaydı. Çook iyi bir spor izleyicisiyim.

● Maçlara giden bir fanatik misiniz?

Gözü kara bir fanatik değilim ama tuttuğum takım Galatasaray’la her zaman gurur duydum.

● Maçlarda küfür eder misiniz?

Hahaha. Bazen istem dışı o anlık heyecanla küfür edebiliyorum. O an için geçerli bir tepki oluyor. İki dakika sonra kimseye karşı kötü bir hissim kalmaz.

● Sinema ve dizi tekliflerini neden kabul etmiyorsunuz?

Hiç ilgilenmiyorum. Oyunculuk konusundaki tavır ve düşüncem sabit. eĞlenceli, vicdanlı, çalışkan ve anaç Biriyim

● Dışarıdan deli dolu bir kadın gibi görünüyorsunuz. Sizin gözünüzden Burcu Esmersoy nasıl biri?

Benim gözümde Burcu çok iyi bir arkadaş, iyi bir dost, çok çalışkan, eğlenceli, başarılı, sevgi dolu, adalet duygusu hayli fazla, vicdanlı, anaç ve iyi bir insan.

● Hareketli bir yaşamınız var. Enerjinizi nasıl koruyorsunuz?

Galiba bulunduğum yer ve olduğum halin memnuniyetiyle otomatik olarak oluyor bu. Bir de bence insanın vakti çok kıymetli, boşa harcanmamalı.

● Hırslı mısınız yoksa hayatı akışına mı bırakırsınız?

İkisinden de biraz var galiba. Başarabileceğimi bildiğim bir şeyi yapamayacağım söylendiğinde hırslanabilirim ama genelde hep akışa bırakma taraftarıyım.

● Mesleğinizde kadın olmakla ilgili sorun yaşadınız mı?

Spor spikerliği yaptığım zamanlarda yaşadım. Çünkü bizimki biraz erkek egemen bir meslek. Bu işteki insanlara değil ama izleyiciye kendimi kabul ettirmekte zorlandığım kısa bir dönem oldu. kendi imkanlarımla yarattıĞım Harikalar diyarında yaşıyorUm

● Sosyal medyada yaşamınız ‘Burcu Harikalar Diyarında’ gibi görünüyor. Gerçekte de öyle mi?

Kendi imkanlarımla yarattığım harikalar diyarında yaşıyorum. Yaşamımı sahip olduğum her şeyin tadına vararak, her anıma şükrederek geçiriyorum. Neyi nasıl yaşıyorsam hep ortada.

● Dışarıdan bakınca biraz kaprisli görünüyorsunuz. Bu algı doğru mu?

Hmm öyle mi? Böyle görünüyorsam çok üzülürüm. Hiç kaprisli biri değilim. Ama iş sırasında çok daha iyi ve kolay yapılabilecek bir şeyin hak ettiği şekilde yapılmaması beni biraz imkansız ve zor bir insana dönüştürebiliyor. Bu halimi görenler benim yaptığımı sanabilir. Ama işin aslı, o işin çok iyi olması için verdiğim çabadan ötesi değildir.

● Sinema ve televizyonla aranız nasıl?

Televizyon, sinema ve yabancı dizi konusunda ansiklopedi gibiyim. Gerekli, gereksiz tüm bilgilere sahip olduğumu iddia edebilirim. Bilmiyorsam da mutlaka öğrenirim. IMDb puanı 7.5 ve üstü olan her şeyi izledim.

● Türkiye dışında hangi ülkelerde yaşamak isterdiniz?

Ülkeme ve kültürümüze aşığım. Her zaman ilk tercihim canım Türkiye’m ama Londra, New York, Miami ya da Paris’te de zorlanmadan yaşarım.

OLMAYACAK İNSANLARA HAK ETMEDİKLERİ DEĞERİ VERDİM

● Hayatınızda ne gibi hatalar yaptınız?

Olmayacak insanlara olmayacak değerleri verdim. O değeri gerçekten hak edenlere veremedim. Bu hayatımdaki hataların önde geleni.

● Bu hayatta sizi çok üzen olaylar size ne öğretti?

Sırtımdan bıçaklandığım zamanlar oldu. En yakınımda olan, her gün yanımda olan, beraber ekmek yediğim biri bile beni sırtımdan bıçakladı. İşte o gün uyuduğum uykudan uyandım sanırım.

● Kendinizle barışık biri misiniz?

Oldukça özgüvenli ve kendine saygısı olan bir insanım. Tabii ki bu çerçeve içinde kendiyle barışık olmak da var.

● Hiç mi kusurunuz yok?

Eğer kusur olarak sayılırsa; zaman zaman tırnak etlerimi yolarım ve çok üşengecim.

● Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumları kafanıza takıyor musunuz?

Şu ana kadar olumsuz ya da kötü eleştiriler almadım. Eleştiriye açık mısınız peki? Yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Asla kulak tıkamam.

KISA KISA...

● Yalnızlıktan korkar mısınız?

Hiç korkmam.

● Kariyer mi aşk mı?

Dürüst olmak gerekirse bilemedim. Seçim yapamam.

● Sizi en çok neler sinirlendirir?

Yalan söylenmesi, hak yenmesi ve hadsizlik.

● Öfkenizi de sevginizi de açık açık yaşar mısınız?

Ufff hem de nasıl. Hiç içimde tutamam. Anında o an ne yapmam gerekiyorsa hiç düşünmeden yaparım.

● Kendinizde en çok hangi özellikleri beğeniyorsunuz?

Karakterimi ve insanlığımı. yaşlanmaktan

YAŞLANMAKTAN HİÇ KORKMUYORUM

● Hangi estetik operasyonları yaptırdınız?

Estetik operasyon sayılıyorsa alt dört dişimi yaptırdım. Hepsi bu.

● Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?

Asla ve asla korkmuyorum.

● Hayranlarınızdan duyduğunuz en hoşunuza giden söz nedir?

“Bir gülüşü var dünyayı aydınlatır” bence en güzeliydi.

● Hazırlanmanız ne kadar sürüyor?

Vallahi gününe göre değişiyor. Bir yere yetişmem lazımsa o üç dakikada toplanan saç bir anda toplaması imkansız bir hal alabiliyor. Yüz temizliği, nemlendirme, makyaj, saç derken ortalama 20 dakika vakit geçiriyorum.

● Sizce Türkiye’nin en stil sahibi kadınları kimler?

Serenay Sarıkaya, Yasemin Özilhan ve Yasemin Öğün.

BEKİR SAÇAR

bekir.sacar@posta.com.tr

Fotoğraflar: Mehmet ERZİNCAN