Burcu Esmersoy beğendi, takipçileri çok kızdı

Berrak Tüzünataç yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2 ay önce flört etmeye başlamıştı. Yılbaşını Atina’da geçiren sevgililer şimdi Fransa’nın 4 bin 792 metre yüksekliğindeki dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’ta tatilde.

Aşk dolu kareyi beğendi

İki hafta önce eski eşi ile görüşmeye devam edip mesajlaştıklarını söyleyen Burcu Esmersoy geçtiğimiz gün Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı aşk dolu kareyi beğendi. Takipçilerinden bazıları Burcu’yu fazla modern bulup çok kızdı.

Kimileri de bu durumu “Demek ki, artık tamamen silmiş ve hiç umursamıyor” diye yorumladı. Burcu Esmersoy da kayak tatiline çıktı, Uludağ’daki Grand Yazıcı Otel’i tercih etti.

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