Magazin Burcu Esmersoy, Berrak'ı duyunca geri adım attı

Burcu Esmersoy, Berrak'ı duyunca geri adım attı

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Burcu Esmersoy, Berrak'ı duyunca geri adım attı

Kayseri Erciyes’te Yapı Kredi Winter Escape festivalinde davetliler arasında olan Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın da festivale gideceğini öğrenince gitmekten vazgeçmiş. Halil Kalmuk/ POSTA

27 Şubat 2020, Perşembe 15:51 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz’ın 15 aylık evliliği Eylül 2019’da noktalanmıştı. İş insanı aralıkta da oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Burcu Esmersoy’un, sevgililerin fotoğraflarını Instagram sayfasında beğenmesi ve “Evlenirlerse, düğünlerine giderim” açıklaması, aşıkları kızdırmıştı. Berk Suyabatmaz, “Sanki artık kabak tadı verdi” açıklamasını yapmış, Berrak Tüzünataç da Burcu Esmersoy ile arkadaş olmadıklarını söylemişti.

Son anda öğrendi

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes’te Yapı Kredi Winter Escape festivali vardı. Kulağıma gelenlere göre; Burcu Esmersoy da davetliler arasındaymış. Hazırlıklarını yapmış, kayak için heyecanlanmış. Ama Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın da festivale gideceğini öğrenince son anda geri adım atıp vazgeçmiş.

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