Burcu Esmersoy beyazlara büründü

Her zaman olduğu gibi şıklığı ve güzelliğiyle koş kamaştıran 44 yaşındaki Burcu Esmersoy'un beyaz renkli elbisesi dikkat çekti. Acelesi olan ve muhabirlere 'Kolay gelsin, iyi çalışmalar" demekle yetinen ünlü sunucu, kısa bir süre mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.