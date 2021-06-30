Magazin Burcu Esmersoy beyazlara büründü

Burcu Esmersoy beyazlara büründü

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Burcu Esmersoy beyazlara büründü

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da güzel havanın tadını çıkaran Burcu Esmersoy, Levent’te bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Esmersoy şık giyim tarzıyla dikkat çekti.

30 Haziran 2021, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Her zaman olduğu gibi şıklığı ve güzelliğiyle koş kamaştıran 44 yaşındaki Burcu Esmersoy'un beyaz renkli elbisesi dikkat çekti. Acelesi olan ve muhabirlere 'Kolay gelsin, iyi çalışmalar" demekle yetinen ünlü sunucu, kısa bir süre mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

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