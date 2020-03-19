Burcu Esmersoy böyle seviyor

Burcu Esmersoy 2018’de Amerika’da nikah masasına oturduğu ikinci eşi Berk Suyabatmaz’dan eylülde boşanmıştı. 1.5 ay önce Jeff Hakko ile Carole Hakko’nun oğlu Allan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen hafta sonu ilk kez Bebek’te görüntülenmişti.

Maziyi hatırlattı

Sunucunun, yeni gözdesi ile kameralara poz verirken yaptığı hareket maziyi hatırlattı! Burcu Esmersoy’un Berk Suyabatmaz ile olan ilk aşk karesi de yanağına dokunduğu bu pozdu. Allan Hakko ile de aynı pozu verdi. Burcu Esmersoy son röportajında “Ben dokunmatik bir insanım. Dokunarak, sarılarak severim” demişti.



