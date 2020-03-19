Magazin Burcu Esmersoy böyle seviyor

Burcu Esmersoy böyle seviyor

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Burcu Esmersoy böyle seviyor

Allan Hakko ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy eskiyi hatırlattı. Esmersoy'un Allan Hakko ile pozu, Berk Suyabatmaz ile ilk pozunu hatırlattı.

19 Mart 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy 2018’de Amerika’da nikah masasına oturduğu ikinci eşi Berk Suyabatmaz’dan eylülde boşanmıştı. 1.5 ay önce Jeff Hakko ile Carole Hakko’nun oğlu Allan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen hafta sonu ilk kez Bebek’te görüntülenmişti.

Maziyi hatırlattı

Sunucunun, yeni gözdesi ile kameralara poz verirken yaptığı hareket maziyi hatırlattı! Burcu Esmersoy’un Berk Suyabatmaz ile olan ilk aşk karesi de yanağına dokunduğu bu pozdu. Allan Hakko ile de aynı pozu verdi. Burcu Esmersoy son röportajında “Ben dokunmatik bir insanım. Dokunarak, sarılarak severim” demişti.

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