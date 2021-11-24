Magazin Burcu Esmersoy estetiklerini saydı

Burcu Esmersoy estetiklerini saydı

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Burcu Esmersoy estetiklerini saydı

Sunucu Burcu Esmersoy, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda yüzünde değişiklikler fark edilen Burcu EsmersoyEstetik yaptırdı’ iddialarına cevap verdi.

'DİŞİMİ KİME YAPTIRDIĞIMI BİLE SÖYLÜYORUM'

Esmersoy “Yüzüme askı yaptırdığım konuşuluyormuş. Sadece göz kapağı operasyonu ve ulthera (ameliyatsız yüz gerdirme) var. Ben yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığıyla anlatıyorum zaten. Cilt bakımımı bile makyajsız ve filtresiz çekiyorum. Dişimi kime yaptırdığımı bile söylüyorum” dedi.

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