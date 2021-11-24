Burcu Esmersoy estetiklerini saydı

Son zamanlarda yüzünde değişiklikler fark edilen Burcu Esmersoy ‘Estetik yaptırdı’ iddialarına cevap verdi.

'DİŞİMİ KİME YAPTIRDIĞIMI BİLE SÖYLÜYORUM'

Esmersoy “Yüzüme askı yaptırdığım konuşuluyormuş. Sadece göz kapağı operasyonu ve ulthera (ameliyatsız yüz gerdirme) var. Ben yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığıyla anlatıyorum zaten. Cilt bakımımı bile makyajsız ve filtresiz çekiyorum. Dişimi kime yaptırdığımı bile söylüyorum” dedi.