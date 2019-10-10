Burcu Esmersoy parayı nasıl görüyor?

Para deyince aklınıza ilk gelen?

Para araçtır.





İlk parayı kaç yaşında, ne işten kazandınız?

Ne aldınız? 15 yaşımda kazandım. Okulda herkesin giydiği bir ayakkabı vardı, ben de aldım.





Restoranda hesabı (kadın/erkek) kim öder?

Erkek.













Dayanamayıp hep aldığınız bir şey?

Evde bir sürü var ama beyaz tişört alıyorum. Alışverişte çoğunlukla şu formülü uyguluyorum; kasaya gidiyorum, ‘Biraz düşüneceğim’ dedikten sonra bir daha onu almıyorum.





Para ile ilgili bir pişmanlığınız var mı?

Pişmanlığım yok. Yatırımımı da yaptım, harcamak istediğim parayı da harcadım.





Evdeki en güzel tasarruf yöntemi?

Işıklar, klima, su evde her alanda tasarruf uyguluyorum. Gereksiz hiçbir şey kullanmıyorum.





İnternetten alışveriş yapıyor musunuz?

Bazen çok uygun bir alışveriş sitesinden yapıyorum.





Pazarlık yapar mısınız?

Ben ödeyeceğim fiyatı söylüyorum. Kabul edilirse alıyorum. Ama el emeği varsa pazarlık yapmam.













Peşin ya da taksit?

Taksit.





Şu an cebinizde kaç para var?

200 lira.





Birisi borç istese siz de vermek istemiyor olsanız, ne dersiniz?

Verdiğim paranın yarısı geri gelecekmiş gibi kendimi hazırlayarak borç veriyorum.





ÖZLEM DENİZMEN'İN NOTU: Öncelikle hem doğum gününü hem de Star TV’deki yeni televizyon programını tebrik ediyorum. Çalışıyor, kazanıyor, yatırım yapıyor. Geçmişte yaptığı harcamaların farkında ve bu alışkanlığını değiştirmiş. Borç konusunda biraz toleransı var.





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