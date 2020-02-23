Burcu Esmersoy: Sevgili demeyin, tanıma aşamasındayız

Burcu Esmersoy 1.5 yıl evli kaldığı Berk Suyabatmaz’dan 5 ay önce boşanmıştı. Vakko’nun veliahtı Allan Hakko ile birlikteliği ortaya çıkan Burcu Esmersoy “Evet doğru. Ama sevgili demeyelim. Henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedi.

'Tanışma aşamasındayız'

Ünlüler yeni başlayan ilişkileri için son 3-4 yıldır ‘tanışma aşamasındayız’ tanımını kullanıyor. İlk bulan kişi ise yazar Metin Hara’ydı. 2011’de, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşamaya başlayan Hara “Adriana ile tanışma aşamasındayız” cevabını vermiş, magazin alemine yeni bir klişe kazandırmıştı.

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