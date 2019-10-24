Burcu Esmersoy: Stresliyken tırnaklarımı yoluyorum

Burcu Esmersoy, ALEM Dergisi’nin sorularını yanıtladı. Esmersoy, özel hayatına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu

24 Ekim 2019, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy: Stresliyken tırnaklarımı yoluyorum

Hayali

Yeni evimin düzenini kurmak. Evde açılmamış 20 koli var.

Değiştirmek istediği özelliği

Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım.

Neye sinir oluyor?

Adaletsizlik, yalan, iftira.

Aşk hayatı

Yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığım soruluyor. Bu soruya cevap vermiyorum. Büyük konuşmam. Ben çok çok aşık olurum. Sonuna kadar da doya doya yaşarım.

Son yaptığı sürpriz

Çok sevdiğim bir arkadaşımı işyerinde ziyaret ettim.


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