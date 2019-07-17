Burcu Esmersoy takipçilerini uyardı!

Burcu Esmersoy'a sözde Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazılı metin gönderilerek hakkında ihbar bulunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

'YAKIN ZAMANDA BAŞINIZA HAK ETTİĞİNİZ BELA GELİR'

Kendisine gelen açıklamaya inanmayan Esmersoy, Instasto ifş ederek takipçilerini şu sözlerle uyardı:

"Ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir."