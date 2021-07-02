Burcu Esmersoy tarzını evine yansıttı

Burcu Esmersoy geçen yıl Caresse The Residences Bodrum’dan ev almış, reklam karşılığı anlaşıp 4 milyon TL yerine yarısını, yani 2 milyon TL ödemişti. Esmersoy’un dekorasyonuyla uğraştığı evi sezon öncesi tamamlandı ve Marie Claire Maison dergisine kapılarını açtı. İki katlı ve 250 metrekarelik evde deniz manzaralı beş oda bulunuyor. Ön tarafta bir teras, arkasında ve alt bahçesinde ise avlular var.

ÜÇ BUÇUK AY SÜRDÜ

Evin dekorasyonu üç buçuk ay sürmüş. Sade ve şık bir şekilde tasarlanan evde yalınlık ön planda. Açık renk mermer ve duvarlar ile büyük oturma grupları aynı tonlarda.

Konforlu mobilyalar, dekorasyonu bütünleyen sanat eserleri, objeler, aydınlatma sistemleri ve özel tasarlanmış parçaların bir arada kullanıldığı evde Burcu Esmersoy’un tarzını yansıtan bir dünya yaratılmış.