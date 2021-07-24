Burcu Esmersoy teklifi reddetti: Evim zarar görür

Burcu Esmersoy geçen yıl Caresse The Residences Bodrum’dan ev almış, 2 milyon TL ödemişti. 2 katlı, 5 odalı, deniz manzaralı villanın dekorasyonunu bizzat kendi yapmıştı. Bir yapım şirketi, eylülde başlayacak dizi projesini, sunucunun yeni evinde çekmek istedi. Teklif götürüldü. Ama Burcu Esmersoy kabul etmedi. “Evim zarar görür, hem komşular da rahatsız olur” karşılığını verdi.