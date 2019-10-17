Burcu Esmersoy ve Ivanka Trump'ın Prada eteği
Ünlüler arasında en sevilen markalardan biri olan Prada, sarı güllü eteği ile yine popüler oldu. Prada'nın her ürününde uyguladığı gibi yine rekor bir etiket fiyatıyla satışa sunduğu sarı gül desenli eteği, hem ülkemizde hem de yurt dışında sevilenler arasında girdi. Prada'nın eteğini Türkiye'de Burcu Esmersoy, ABD'de ise Ivanka Trump'ın üzerine gördük
Dünyaca ünlü İtalyan markası Prada, 2020 ilkbahar yaz koleksiyonunda çiçek desenlerine ağırlık verdi.
Prada'nın yeni sezon eteği, ünlüler arasında büyük ilgi gördü. Beyaz ve siyah renk kumaş seçeneği bulunan eteğin üzerindeki sarı gül desenleri, markanın bahar havasını yakalamasını sağladı.
Prada'nın ünlüler tarafından büyük ilgi gören bu eteğini,ABD'de Ivanka Trump, Türkiye'de de Burcu Esmersoy giydi.
Her zaman pahalı markalar giyinmeyi tercih edinen ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda Prada marka eteği ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
Geçtiğimiz gün Alem dergisi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi.
Prada'nın yeni sezon eteğinin satış fiyatı 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.