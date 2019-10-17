Burcu Esmersoy ve Ivanka Trump'ın Prada eteği Ünlüler arasında en sevilen markalardan biri olan Prada, sarı güllü eteği ile yine popüler oldu. Prada'nın her ürününde uyguladığı gibi yine rekor bir etiket fiyatıyla satışa sunduğu sarı gül desenli eteği, hem ülkemizde hem de yurt dışında sevilenler arasında girdi. Prada'nın eteğini Türkiye'de Burcu Esmersoy, ABD'de ise Ivanka Trump'ın üzerine gördük