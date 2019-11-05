Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması

Burcu Esmersoy iş insanı Berk Suyabatmaz’la evliliğini geçen eylül ayında noktalamış, Berk Suyabatmaz da boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Önceki gün Nişantaşı’ndaki Sofa Hotel’de düzenlenen davette görüntülenen Burcu Esmersoy, sürpriz ilişkiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

'İki bekar insan istediğini yapabilir'

Burcu Esmersoy şöyle konuştu:

“Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.

'Kurcalanması gereken bir mesele değil'

Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil.”





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