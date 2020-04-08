Burcu Esmersoy'un alışveriş kuralları
Yeniköy’de bir marketten alışveriş yaparken görüntülenen Burcu Esmersoy alışveriş çıkışı market kurallarını açıkladı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy önceki gün Yeniköy’deki marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş kurallarını şöyle sıraladı:
1) On beş günde bir markete gidiyorum.
2) Maskesiz, eldivensiz çıkmıyorum.
3) Sosyal mesafe kuralına uyuyor, fazla konuşmuyorum. Ürünlere dokunmuyorum.
4) Evde eksik listesi yapıp çıktığım için markette fazla kalmamış oluyorum.
5) Ayakkabılarımı kapıda çıkarıyor, kıyafetlerimi hemen yıkıyorum. Montumu da dışarı asıyor, eve sokmuyorum.