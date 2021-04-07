Burcu Esmersoy'un ayağındaki replik olay oldu
İstinyePark'ta görüntülenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un ayağındaki replik dikkat çekti. Esmersoy, Kanal D'de yeniden ekranlara gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki unutulmaz replikle gündemde.
07 Nisan 2021, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türk televizyon tarihine damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Nebahat Çehre'nin, 'Bihter'i canlandıran Beren Saat'e söylediği "Aptallık etme Bihter" sözü, bir dönem dillerden düşmez olmuştu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 5 Nisan'dan itibaren hafta içi her gün Kanal D'de yeniden ekranlara gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki unutulmaz replikle gündem oldu.
İstinyePark'ta görüntülenen Burcu Esmersoy'un çoraplarındaki "Aptallık etme Bihter" yazısı sosyal medyanın diline düştü.