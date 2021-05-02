Spor spikerliğini bıraktıktan sonra şov dünyasına yönelen Burcu Esmersoy, sunuculuk yapıp, reklam filmlerinde oynamaya başlamıştı. Popülaritesi arttıkça reklam kampanyalarının vazgeçilmez ismi oldu. Burcu’nun başarısının sırrı esnaf politikasıyla hareket etmesi. Tarifesini düşük tutuyor ve hiç boş kalmıyor. Sürekli yeni işler alıyor. Pandemi döneminde ünlü oyuncular işsizlikten kıvranırken Burcu bu ay yine turnayı gözünden vurup 650 bin TL karşılığında ünlü bir tekstil markasının yüzü oldu.