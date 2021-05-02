Magazin Burcu Esmersoy'un sırrı, esnaf politikası!

Burcu Esmersoy'un sırrı, esnaf politikası!

Magazin

Burcu Esmersoy'un sırrı, esnaf politikası!

Spor spikerliğini bıraktıktan sonra şov dünyasına yönelen Burcu Esmersoy'un başarısının sırrı esnaf politikası. Esmersoy, bu sayede hiç boş kalmıyor ve sürekli yeni iş alıyor.

02 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor spikerliğini bıraktıktan sonra şov dünyasına yönelen Burcu Esmersoy, sunuculuk yapıp, reklam filmlerinde oynamaya başlamıştı. Popülaritesi arttıkça reklam kampanyalarının vazgeçilmez ismi oldu. Burcu’nun başarısının sırrı esnaf politikasıyla hareket etmesi. Tarifesini düşük tutuyor ve hiç boş kalmıyor. Sürekli yeni işler alıyor. Pandemi döneminde ünlü oyuncular işsizlikten kıvranırken Burcu bu ay yine turnayı gözünden vurup 650 bin TL karşılığında ünlü bir tekstil markasının yüzü oldu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barış Murat Yağcı: Linç yiyeceğimi bile bile kendime, aileme, sevenlerime ve yeni nesle bir şeyler bırakmak istedim