Burcu Güneş'ten üvey annesine tapu davası
Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında vefat eden babasından miras kalan Antalya Kepez'deki daire için, üvey annesi Nuray Güneş'e dava açtı.
06 Eylül 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Hürriyet Gazetesi'nden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Burcu Güneş, Nuray Güneş'in evi bedelsiz olarak üzerine geçirdiğini iddia ederek tapu iptal başvurusu yaptı.
Güneş, söz konusu evi; babası Ali Güneş'in 1993 yılında Nuray Güneş'e sattığını ve bu işlemin usulsüz olduğunu iddia ediyor.
Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Antalya’daki Nuray Güneş adına kayıtlı olan evin 8’de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti.
1 AY SÜREYLE UZATILMASINI TALEP ETTİ
Nuray Güneş’in avukatı ise mahkemeye başvurarak sürenin 1 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Antalya Kepez’deki evde Nuray Güneş’in oğlu Eren Can’la 31 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.
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