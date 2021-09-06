Hürriyet Gazetesi'nden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Burcu Güneş, Nuray Güneş'in evi bedelsiz olarak üzerine geçirdiğini iddia ederek tapu iptal başvurusu yaptı.

Güneş, söz konusu evi; babası Ali Güneş'in 1993 yılında Nuray Güneş'e sattığını ve bu işlemin usulsüz olduğunu iddia ediyor.

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Antalya’daki Nuray Güneş adına kayıtlı olan evin 8’de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti.

1 AY SÜREYLE UZATILMASINI TALEP ETTİ

Nuray Güneş’in avukatı ise mahkemeye başvurarak sürenin 1 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Antalya Kepez’deki evde Nuray Güneş’in oğlu Eren Can’la 31 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.







