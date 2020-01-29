Burcu Kıratlı dolandırıldı
Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri de Burcu Kıratlı çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu.
29 Ocak 2020, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.
Kurban artırıyor
Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.