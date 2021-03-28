Sinan geçen ay seni davul zurna eşliğinde seni istemeye geldi. Niye böyle bir şey yaptı?

İlk evliliğimizi üç-beş yakın arkadaşımızla Amsterdam Konsolosluğu’nda yapmıştık. Çok keyifli ve heyecanlıydı ama bir şeyler yarım kalmıştı. Bu kez her şeyin örf ve adetlerimize uygun olmasını, hiçbir şeyin içimizde kalmamasını istedik. Bu kez Sinan beni davul zurnayla almaya geldi çünkü şeyi ilk kez evleniyormuşçasına yapmak istedik. Çeyiz de hazırladım. Kahve içip ailemden beni istedi. Amsterdam’daki evliliğimde nikah merasimi diye gelinlik giymemiştim. Gelinlik giymemek içimde kalmıştı. Bu sefer giydim.

İKİMİZDE DE ‘BEN NE YAPARSAM YAPAYIM BENİ BIRAKMAZ’ ŞIMARIKLIĞI VARDI

Bir röportajında “İlk evliliği beceremedik” demiştin. Sorun neydi?

Birbirimizle çok inatlaştık ve çok ego yaptık. Partnerinin aşkına çok güvendiğinde o ilişki hiç bitmez zannediliyor. Sinan’da da bende de “Ben ne yaparsam yapayım beni bırakmaz” şımarıklığı vardı. Hiç alttan almadık. Ama asla birbirimizin yüzüne bakamayacak, affedilemeyecek hatalar yapmadık.

SÜREKLİ KÜSÜYORDUK BİR ERGEN İLİŞKİSİ GİBİYDİ

En çok takıştığınız konular neydi?

Mesela ben dışarı çıkmayı çok severim, Sinan evde olmayı çok sever. Benimle dışarı çıkmayı pek istemedi. Eşim evdeyken benim dışarı çıkmam çok hoş karşılanmayacağını bildiğim için ben de çıkamıyordum. Bunun inatlaşması oldu. Ufak tefek problemler çok büyümüştü. Sanki bir ergen ilişkisi gibiydi. “Küstüm oynamıyorum” vardır ya tam da o oyunu oynuyorduk. Sürekli küsüyorduk.

AYNI EVDE FARKLI ODALARDA MESAJLA KAVGA EDİYORDUK, SOSYAL MEDYADAN BİRBİRİMİZİ ENGELLİYORDUK

Bu şartlarda aynı evde yaşamak zor olmalı.

Zor olmaz mı, çok zordu. Birbirimize küsünce ben odama çıkıyordum, o salonda kalıyordu. Aynı evin içinde farklı odalarda mesajla kavga ediyorduk, sosyal medyadan birbirimizi engelliyorduk.

SİNAN’IN HOŞUNA GİTMEYEN BİR ŞEY GİYDİĞİMDE ‘TAMAM HAYATIM, BAŞKA BİR ŞEY GİYERİM’ DİYORUM

Peki şimdi bu sorunları aşabildiniz mi?

Bu ayrılık bizi olgunlaştırdı. Mantıklı düşünmemize sebep oldu. Evliliğin en önemli unsurlarının; birbirini dengelemek alttan almak, fikirlerine saygı duymak olduğunu öğrendik. Şimdi Sinan’ın istemediği bir kıyafeti giydiğimde “Tamam hayatım başka bir şey giyerim” diyorum ya da Sinan bir yere gitmek istemediğinde ısrar etmiyorum. Aslında çok kolay aşılabilecek şeyleri biz büyütüyormuşuz, bunu anladık.

‘İSTEDİĞİN OLDU, BOŞANDIK, DEĞDİ Mİ YUVAMIZI DAĞITTIĞIMIZA?’

Boşandıktan sonra neler yaşadınız?

Boşandığımız akşam Sinan “İstediğin oldu, boşandık. Değdi mi yuvamızı dağıttığımıza?’ diye mesaj attı. Yeniden, hiç ayrılmamış gibi konuşmaya başladık. Romantik komedi filmlerinde olur ya ortada hiç bir şey yokken ayrılırlar, çıldırırsın. Aynen onu yaşadık. Böyle iki ay yaşadık ve bu bizi kendimize getiren bir süreç oldu. Birbirimizden ayrı yapamadığımızı anladık.

HÂLÂ DELİLER GİBİ AŞIĞIZ

Birbirinize hâlâ aşık mısınız?

Hem de deliler gibi. Aşkın yanı sıra iyi de arkadaş olmayı başardık. Birlikte çok eğleniyor, çok şey paylaşıyoruz, dertleşiyoruz.

Çocuğunuz olsun istiyor musunuz?

Anne olmak istiyorum. Sinan da çok hevesli, bu bana biraz şevk veriyor. Ama şu an ikimiz de işimize odaklıyız. Kendimi anne olmaya hazır hissettiğimde hayallerimiz gerçek olacak.

Kız çocuk mu istersin erkek mi?

Hem erkek hem kız olsun istiyoruz. Kız çocuk daha çok istiyorum ama ilk çocuğumun erkek olacağını hissediyorum.

AÇIK FİKİRLİ MODERN BİR KADINIM AMA EVLENMEDEN BİRLİKTE YAŞAMAK BANA DOĞRU GELMİYOR

Sevgililerin evlenmeden beraber yaşamalarına nasıl bakıyorsun?

Ben açık fikirli modern bir kadınım ama evlenmeden birlikte yaşamak bana doğru gelmiyor. Kimseyi yargılamıyorum. Bu benim fikrim.

SİNAN SÜRPRİZLERİ ÇOK SEVER BANA SÜREKLİ HEDİYELER ALIR

Sinan sana evlilik hediyesi aldı mı?

Sinan sürprizleri çok sever ve bana sürekli hediyeler alır. Sete giderim, bir bakmışım çiçek, baklava gelmiş. Evde otururken bir anda kapı çalar, en sevdiğim restorandan yemek getirtmiş. Onun hediyeleri hiç bitmez.

İlk evliliğinizdeki yüzüğünü takmak istemediğin için Sinan’ın yeni bir yüzük aldığı konuşuldu, doğru mu?

Yeni bir yüzük aldığı doğru ama ilk evlilik yüzdüğümü takmak istemediğim için değil. İçinden geldiği için almış. O yüzük benim ilk göz ağrım ve günlük hayatta da hep onu takıyorum. Yeni olan daha taşlı ve gösterişli. Onu daha önemli günlerde takacağım.

Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?

Hayır bu konu hiç konuşulmadı. Aklımızdan bile geçmedi.

BENİM İÇİN 14 ŞARKI YAZDI

Sinan bugüne dek sana kaç şarkı yazdı?

Benim onun için ilham kaynağı olduğumu söyler. Bizim ilişkimiz çok inişli çıkışlı olduğu için ona çok malzeme oldu. Şu ana kadar benim için 14 şarkı yazdı. Bazıları henüz piyasaya çıkmadı.

Aranızda rekabet var mı?

Evet komik bir rekabet var. Bir yere gittiğimizde hayranlarımız bizle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Senle üç kişi benle beş kişi çektirdi diye birbirimize takılırız. En komik olanı da benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin “Sinan Bey eşinizle fotoğraflarımızı çeker misiniz” deyip telefonu Sinan’a vermeleri ya da tam tersi oluyor. Buna çok gülüyoruz.

GENETİK OLARAK ŞANSLIYIM EBEVEYNLERİM GÜZEL VE YAKIŞIKLI

Hep çok formda görünüyorsun, bunu nasıl beceriyorsun?

Dış güzelliğim için ekstra bir çaba harcamıyorum. Genetik olarak şanslıyım. Ebeveynlerim güzel ve yakışıklı. Dış güzelliğimin sebebinin mutlulukla doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Şu anki güzelliğimi ve parıltımı mutluluğuma borçluyum.

Hayatta ıskaladığını düşündüğün bir şey var mı?

Annem üniversite eğitimimi yurt dışında yapmamı çok istemişti. Ama ben; ailemden, arkadaşlarımdan ve çevremden kopmamak için annemin isteğine uymayıp Türkiye’de kaldım. Şimdilerde geriye dönüp baktığımda bunun içimde bir ukde olduğunu anladım. Keşke gitseydim.

KARİYER VE AŞK BİR ARADA OLUNCA İNSAN DAHA MUTLU VE BAŞARILI OLUYOR

Kariyer mi aşk mı?

Neden biri olsun ki? Ben ikisini de başardım. Kariyer ve aşk bir arada olunca insan daha mutlu ve başarılı oluyor.

Bir kozmetik markasının yüzü oldun. Bundan bahseder misin?

Kaş şekillendirici ve besleyici özelliği olan Jowe markasının yüzü oldum. Bu ürünü zaten severek kullanıyordum. Firmanın sahibi Ali Keleş bana teklifi getirince inandığım bir ürün de olduğu için severek kabul ettim. Önümüzdeki hafta sevenlerim yüzümü her yerde görecek. İkinci reklam kampanyası çalışmamız için Maldivler’e gideceğiz.