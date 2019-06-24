Burcu Kıratlı: Harika bir koca oldun

Evliliklerinin 6'ıncı ayı doldurması nedeniyle sosyal medya hesabından Sinan Akçıl ile bir fotoğrafını paylaşan Burcu Kıratlı, altına bu notu düştü:

'İYİ Kİ BENİM KOCAMSIN'

"Ruh eşim, kaderim" dedik birbirimize... Aşkınla.. sabrınla... enerjinle.. Biz olabilme gücünle... Harika bir koca, mükemmel bir eş oldun.

Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun.

Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya.... Bir kez daha 'iyi ki seni seçmişim' dedim... 'İyi ki benim kocamsın' dedim.. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin.

Şimdi seninleyken daha ben daha çocuk daha kadın oluyorum.

Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, goy goy yapmak... Dertleşmek... Bir ömür...

6. ayımız kutlu olsun Sevgilim.. Kocam