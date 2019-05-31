Burcu Kıratlı: Özel hayatımız konusunda konuşmuyoruz

Öğle saatlerinde geldikleri AVM'de Cantinery'de sohbet edip vakit geçiren Burcu Kıratlı ile annesi Gül Erçetingöz, daha sonra meydan katındaki açık alanda turlayıp güzel havanın tadını çıkardı.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren oyuncu, ''Yaz aylarında bir sinema projesi var. Çekimleri ne zaman başlar henüz net değil. Yeni sezon için de bir dizi projesiyle anlaştım. İlerleyen zamanlarda açıklarsam daha iyi olur'' dedi.

Popçu Sinan Akçıl ile 4 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah masasına Burcu Kıratlı, bayramdan sonra boşanacaklarına dair çıkan haberler hakkında, ''Özel hayatımız hakkında yorum yapmıyoruz'' açıklamasında bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Çiftin evliliği üzerinde 2 aydır kara bulutlar dolaşıyor. İddialar ve gelişmeler şöyle:

Sinan Akçıl bir röportajında eski sevgilisi Hadise’den bahsedince eşi boşanma kararı aldı.

Burcu Kıratlı çocuk istedi, Sinan Akçıl 'Erken' deyip erteledi.

Sinan Akçıl kendisine 'Evlilik nasıl gidiyor, sorunları aştınız mı?' diye soran bir arkadaşına da 'İşler yolunda gitmiyor'u anlatan bir emojiyle karşılık verdi.

Sinan Akçıl'ın, 20 Mayıs'taki doğum günü partisinde eşi Burcu Kıratlı yoktu. Popçunun 'Sadece sevdiklerim yanımda' paylaşımı da manidardı.

Öte yandan çiftin avukatlarına talimat verdiği, boşanma sürecinin başladığı, 4 aylık evliliğin bayram sonrası biteceği konuşuluyor.