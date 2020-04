Her zaman enerjik ve kıpır kıpırsın. Evden çıkmamak seni zorladı mı?

Çocukluğumdaki gibi canlı, Çocukluğumdaki gibi canlı, heyecanlı ve enerjiğim. Ama şu an bilinçli ve duyarlı bir birey olarak kendimi eve kapattım. Üzerime düşen görevi yaptığım için huzurluyum. Enerjimi harcamak için evde pilates, spor, yemek, pasta, börek yapıyorum. Sinan’la film izliyoruz, çeşitli oyunlar oynuyoruz, bol bol hayal kuruyoruz. Birlikte harika zaman geçiriyoruz. Yoğunluktan konuşmaya vakit bulamadığımız konular hakkında konuşup tartışıyoruz. Hayata ve dünyaya karşı farkındalıklarımızı artırıyoruz.

Koronavirüs öncesi ve sonrasında hayatında değişim hissediyor musun?

Büyük bir panik içindeyim. Hiç beklemediğim bir anda değişen bu yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyorum. Tüm dünya insanlarının özgürlükleri kısıtlandı, öncelikleri değişti. Bu virüs, vurdumduymazlıktan vazgeçip gerçeklerle yüzleşmemize sebep oldu. “Önce sağlık” derler ya, işte bunun önemini en çok hissettiğim dönemdeyim. Sağlıklı olmazsak hiçbir şeyin kıymeti olmaz.

Sinan'la bir dizide oynamak istemem, herkes kendi işini yapmalı

Yakında yeni projelerin var mı?

Her projeyi kabul etmediğimden bir süredir ekranlardan uzağım. İçinde olacağım projenin beni derinden etkilemesi ve heyecanlandırması gerekiyor. Oynadığım son iki proje ikişer yıl devam etti. Bu da seçici olmanın ne kadar doğru olduğuna dair bir gösterge. Önümüzdeki eylülde yayına girmesi planlanan bir dizide yer alacağım. Her şey normale dönerse eylülde karşınızda olacağım.

Eşin Sinan Akçıl ile bir dizi ya da filmde oynamak ister misin?

İstemem. Herkes kendi işini yapmalı ama benim içinde olduğum bir projenin müziklerini yapmasını çok isterim. Tabii ikna edebilirsem.

Düşmek bir bitiş değil moladır, dinlen ve daha güçlü kalk

Hayat motton nedir?

Hayat inişli çıkışlı, bol sınavlı bir yer. Kendime her zaman “Düşmek bir bitiş değil moladır, dinlen ve daha güçlü kalk” cümlesini hatırlatıyorum ve uyguluyorum.

Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir?

Hiç pişmanlığım yok, hatalarımdan öğrendiklerim var. Evet, hatalar yaptım ama bunlar bana daha güçlü olmayı, hayata daha sıkı tutunmayı öğretti. Beni hayata karşı daha da güçlendirdi. Şimdi ‘keşke’lerin yerini ‘iyi ki’ler aldı.

En çok neyle derdin var?

Benim derdim kendim ve sevdiklerimle. Diğer insanların hayatları, başarı ya da başarısızlıkları beni ilgilendirmiyor. Konsantrasyonum sadece kendi yörüngemde dönüyor.

Hayranlarımı mahcup etmemek için örnek bir insan olmaya çalışıyorum

Hayranlarının senin hakkında neyi bilmesini istersin?

Çok güçlü bir ‘Burcu Kıratlı Fun Club’ var. Onların hepsini çok seviyorum. Bana inanılmaz destek ve sevgi veriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. İdol olduğumu söylüyorlar. Onları mahcup etmemek için örnek bir insan olmaya çalışıyorum.

En çok hangi oyuncuyu beğeniyorsun?

Meryl Streep favorim. Çocukluğumdan beri onu çok beğeniyorum. Çok gerçek ve samimi buluyorum.

Sette unutamadığın bir anın var mı?

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setinde benim atım ile Engin Altan Düzyatan’ın atı kavgalıymış. Bundan haberim yoktu. Çekim sırasında atlar yan yana geldi. Benim atım öyle bir sinirlendi ki dört nala deli gibi koşmaya başladı. Gerçekten çok korkmuştum. Allah’tan iyi at biniyorum da başıma kötü bir şey gelmedi.

Ne tür müzik dinlersin?

Müzik benim için her şeydir. Hayatımın her yerinde ve her alanında benimle. Yemek yaparken, dinlenirken, spor yaparken, sette hazırlanırken, senaryo çalışırken... Ruhuma ve kulağıma iyi gelen her tür müziği dinlerim.

Sinan’ın müzik çalışmalarında yanında oluyor musun?

Her zaman. O evde çalışırken her gece canlı canlı dinliyorum. Çok şanslıyım. Bu anlar benim için çok romantik ve keyifli oluyor. İlk benim dinlediğim şarkıları sonra milyonlar dinliyor. Bunlar çok güzel hisler. Bazen onu gizlice videoya çekiyorum. Şarkı bitip döndüğünde göz göze geliyoruz. Bu, o kadar harika bir duygu ki anlatamam.

Fiziğimin sırrı spor değil, genetik

Kendini nasıl tanımlarsın?

Çok vicdanlıyım. Vicdanlı olmayı hem seviyorum hem de sevmiyorum. Çabuk parlayıp hemen sönerim. Kin tutmam. Sinsilik yapamam. Tez canlıyım. Bir şey olacaksa hemen olsun isterim. Dostlarım çok eğlenceli olduğumu söyler.

Ayna karşısında ne kadar vakit geçiriyorsun?

Ayna güzellerinden değilim. Özel günler için bile en fazla yarım saatte hazırlanırım.

Ayakkabı ve çanta tutkun var mı?

Olmaz mı? Evdeki bir odayı sadece ayakkabı ve çantalarıma ayırdım. Bir oda dolusu ayakkabı ve çantam var. O odaya ‘Ayakkabıland’ diyorum.

Spor yapıyor musun?

Atletik ve düzgün fiziğimi gören herkes yıllardır sıkı spor yaptığımı düşünüyor ama genetik olarak şanslı olanlardanım. Açıkçası spor sevgisi bende Sinan’dan sonra oluştu. Yürüyüş, kardiyo, yoga yapıyor ve her fırsatta yüzüyorum.

En çok neyin hayalini kurarsın?

İlerleyen yıllarda öğrencilerle birebir ilgilenebileceğim bir oyunculuk okulu açmak istiyorum. Onlara geçtiğim yolları, tecrübelerimi, atacakları adımları, nasıl daha öz güvenli ve cesur olabileceklerini anlatmak, öğretmenöğrenci ilişkisi yaşamak en büyük hayalim.

Seni en çok ne güldürür?

Şimdilerde eşim Sinan. Beni hem güldürüp hem de eğlendiriyor.

Uğurun var mı?

Köpeğim Mira. O, yanımdayken her şeyin daha iyiye gittiğine inanıyorum.

Sinan'la boşanmamız çocukça bir karardı

Sinan ile harika bir çiftsiniz ama boşanmanız şok etkisi yaratmıştı. Fevri bir karar mıydı bu?

Aslında bu konuyu hiç konuşmak istemiyorum ama ilk ve son kez cevap vereyim. Çocukça bir karardı. Yüz kızartıcı, onur kırıcı bir olay yaşamadan ayrılmıştık. İkimiz de yanlışımızın farkına varıp 20 gün sonra tekrar barıştık. Şu an her şey yolunda.

Birbirinizin en çok neyini seviyorsunuz?

İkimiz de neşeli, eğlenceli, enerjik insanlarız. Birlikte çok ama çok eğleniyoruz. Sinan hem kocam hem en iyi arkadaşım. Bu yüzden her şeyi beraber yapıyoruz. Sinan, son zamanlarda patlayan hit şarkılarını benden ilham alarak yazdı. Bu beni çok mutlu ediyor.

Kariyer yaptın sıra da anne olmak var mı?

Çocuk yapmayı henüz düşünmüyorum. Kariyerimle ilgili yapmak istediğim daha çok şey var. Sonrasını kader bize sunacaktır.

Kıskanç biri misin?

Hem de nasıl! Annemi de, arkadaşımı da, köpeğimi de, kısacası sevdiğim herkesi kıskanırım. En çok beni sevsinler en çok benimle ilgilensinler isterim. Bu çocukluğumdan beri böyle. Ben de sevdiğimin üzerine titrerim ve tüm ilgimi ona çeviririm.

Ülkemi uluslararası arenada bir Türk oyuncu olarak temsil etmek istiyorum

Geleceğe dair planların neler?

Yaşım kaç olursa olsun her daim kamera karşısında olmak istiyorum. Sevilen bir oyuncu olmak için var gücümle çalışmak birinci önceliğim. Oyunculuk alanında da kendimi daha çok geliştirip, ülkemi uluslararası arenada bir Türk oyuncu olarak temsil etmek istiyorum.