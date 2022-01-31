Burcu Kıratlı yedi sene sonra geri dönüyor

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl’la yeniden boşanmanın eşiğine gelen Burcu Kıratlı işlerine sarıldı. Yedi yıl aradan sonra tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan oyuncu, çalışmalarını hızlandırdı. Kıratlı, romantik komedi türündeki 'Her Aşk Biraz Komiktir' oyununda başrolde yer alacak.