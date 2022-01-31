Burcu Kıratlı yedi sene sonra geri dönüyor
Sinan Akçıl ile evliliğinde zor günler yaşayan ve boşanma sürecinde olan Burcu Kıratlı, yedi sene sonra tiyatro sahnelerine geri döneceğini duyurdu.
31 Ocak 2022, Pazartesi 13:29 Son Güncelleme:
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İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl’la yeniden boşanmanın eşiğine gelen Burcu Kıratlı işlerine sarıldı. Yedi yıl aradan sonra tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan oyuncu, çalışmalarını hızlandırdı. Kıratlı, romantik komedi türündeki 'Her Aşk Biraz Komiktir' oyununda başrolde yer alacak.
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