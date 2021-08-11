Masterchef’te 10 Ağustos akşamının kazananı olan Burcu Önal, uzun yıllar Asya’da yaşadı, kısa süre önce de kendi restoranını açtı. Peki, Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, MasterChef Burcu Önal’ın hayat hikayesi…

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptı. 14 yıl Asya’da yaşayan yarışmacı, Asya yemekleri ve mantı konusunda uzman olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğundan bu yana mutfakta olan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri ile alakalı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal, Kısa zaman önce de İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.

2020’de MasterChef’in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu fakat üçlü eleme turunda sufle yaparken, Walison’a yardım ederek elenmişti.