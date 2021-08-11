Magazin Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Burcu Önal’ın hayat hikayesi

Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Burcu Önal’ın hayat hikayesi

Magazin

Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Burcu Önal’ın hayat hikayesi

Burcu Önal Mastercef Türkiye’de ana kadroya katılan yarışmacı oldu. İlk turda Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yemeği yapan ve ikinci tura katılmaya hak kazanan Burcu Önal gecenin sonunda ise birinci geldi ve isminin yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazandı…

11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Masterchef’te 10 Ağustos akşamının kazananı olan Burcu Önal, uzun yıllar Asya’da yaşadı, kısa süre önce de kendi restoranını açtı. Peki, Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, MasterChef Burcu Önal’ın hayat hikayesi…

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptı. 14 yıl Asya’da yaşayan yarışmacı, Asya yemekleri ve mantı konusunda uzman olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğundan bu yana mutfakta olan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri ile alakalı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal, Kısa zaman önce de İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.

2020’de MasterChef’in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu fakat üçlü eleme turunda sufle yaparken, Walison’a yardım ederek elenmişti.

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Emeğe saygı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Bana verdiği sözü tutmadı
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
9 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
9 Ağustos haftasına astrolojik bakış: Hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acun hiç firar etmedi ki...
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kaotik dönemler cinsel hayatımızı da etkiliyor
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' 'Evet, sen kurtaracaksın!'
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evlenmeleri bekleniyordu! Tuan Tunalı ve sevgilisi Yana Mazanova ayrıldı