Burcu Özberk iddialı konuştu: Aşk beni ayakta tutar

30 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk, “Aşk; benim için hem tutku, hem de merak. Bütün duygularımın en uç noktası. Yeni yıldan aşk diliyorum, hayatımın renklenmesini istiyorum. Aşk, bütün engelleri aşar, beni de canlı ve ayakta tutar” diye konuştu.

Baharı aşkla karşıladı

Burcu Özberk'in, geçtiğimiz mayıs ayında, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladığı ve çiftin iki aydır birlikte olduğu söylenmişti.

Sarı lacivertli sporcu ile 29 yaşındaki oyuncunun, henüz çok yeni olduğu için bu birlikteliğin duyulmasını istemediği, o nedenle popüler mekanlardan uzak durduğu iddia edilmişti.



