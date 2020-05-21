Ekonomi Burcu Özüyaman: İşsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak

Burcu Özüyaman: İşsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak

Ekonomi

Burcu Özüyaman: İşsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak

İş kadını ve güzellik uzmanı Burcu Özüyaman, korona virüs sonrası normalleşme planı çerçevesinde planladığı desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 22:45 Son Güncelleme:
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Burcu Özüyaman, sahibi olduğu kozmetik markasının büyüme planları arasında yeni açacağı şubelerde yapacağı işe alımlarda, korona virüsten etkilenen vatandaşlara öncelik sağlayacağını müjdeledi.

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan ve yakın zamanda birçok yeni şubesini hizmete sunmaya hazırlanan Burcu Özüyaman; "Ülkemizin geçirdiği zor günlerin kısa sürede geride kalmasını temenni ediyorum. Yakın zamanda birçok ilde, birçok şubeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu şubelerde yapacağımız işe alımlarda, ihtiyacımız olan departmanlarda korona virüsten etkilenmiş, işsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak. İhtiyacımızın daha üstünde iş istihdamı yaratacağımızın sözünü verebilirim. Bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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