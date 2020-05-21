Burcu Özüyaman: İşsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak

Burcu Özüyaman, sahibi olduğu kozmetik markasının büyüme planları arasında yeni açacağı şubelerde yapacağı işe alımlarda, korona virüsten etkilenen vatandaşlara öncelik sağlayacağını müjdeledi.

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan ve yakın zamanda birçok yeni şubesini hizmete sunmaya hazırlanan Burcu Özüyaman; "Ülkemizin geçirdiği zor günlerin kısa sürede geride kalmasını temenni ediyorum. Yakın zamanda birçok ilde, birçok şubeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu şubelerde yapacağımız işe alımlarda, ihtiyacımız olan departmanlarda korona virüsten etkilenmiş, işsiz kalmış vatandaşlarımız önceliğimiz olacak. İhtiyacımızın daha üstünde iş istihdamı yaratacağımızın sözünü verebilirim. Bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.