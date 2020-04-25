Burcu Şendir karantinada yeteneğini keşfetti!

Corona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler içlerindeki cevherleri çıkarmaya başladı. Nurgül Yeşilçay’ın başını çektiği resim sevdası Bensu Soral, Hande Erçel ve Yasemin Allen’a geçti. 3 yıl önce modacılığa soyunan Burcu Şendir’e de sanat bulaştı!

Sergi açacak

Karantina günlerinde içindeki yeteneği keşfetti. Burcu Şendir, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda “Şimdiye kadar elime fırça bile almamıştım. Kabiliyetimin olduğunu bile bilmiyordum. Karantina sayesinde öğrendim. Günlük rutin ev işlerinden sonra mutlaka resim yapıyorum. Çünkü terapi gibi geliyor” dedi. Sosyetik güzel çok da iddialı. Salgın geçtikten sonra sergi bile açmayı düşünüyor.

Kimbilir belki; Leyla Feray, Yağmur Tanrısevsin, Hande Erçel ile gibi isimlerle ortak sergi açarlar.