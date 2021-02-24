Magazin Burcu Şendir kayak kazası geçirdi

Burcu Şendir kayak kazası geçirdi

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Burcu Şendir kayak kazası geçirdi

Cemiyet hayatının renkli ismi iş kadını Burcu Şendir kayak kazası geçirdi..

24 Şubat 2021, Çarşamba 12:09 Son Güncelleme:
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Dostları ile gittiği Kartalkaya'da kayak yapan Şendir, dengesini kaybederek düştü. Kayak yaparken kask takmadığı için kafa travması geçirme şüphesi ile Bolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Şendir, bir gün boyunca müşahede altında kaldı. Şendir, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilince özel ambulans ile İstanbul'daki evine döndü. (Hürriyet/ Fuat Çağdaş)

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