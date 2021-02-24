Burcu Şendir kayak kazası geçirdi

Dostları ile gittiği Kartalkaya'da kayak yapan Şendir, dengesini kaybederek düştü. Kayak yaparken kask takmadığı için kafa travması geçirme şüphesi ile Bolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Şendir, bir gün boyunca müşahede altında kaldı. Şendir, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilince özel ambulans ile İstanbul'daki evine döndü. (Hürriyet/ Fuat Çağdaş)



