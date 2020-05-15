Burcu Şendir: Spor yapmazsam bütün günüm kötü geçer

Burcu Şendir karantina günlerini 2016’da boşandığı, eski milli güreşçi ve Sırma Suları’nın sahibi Necmettin Karabacak’tan olan çocukları ile evde geçiriyor. 17 yaşındaki kızı Duru ve henüz 11’indeki oğlu Furkan ile çok iyi anlaşan sosyetik güzel bu süreçten birçok ünlünün aksine kilo alarak çıkmamaya kararlı. Burcu Şendir ile konuştum. Her gün düzenli olarak spor yaptığını söyledi. Yarım saat kardio çalıştığını, bir saat bölgesel hareketler yaptığını belirtti.

Güneşi görünce de bahçeye çıkıp kızı ve oğlu ile pilates yapmayı ihmal etmediğini ekledi. 39 yaşında ve 46 kilo olan Burcu Şendir, “Aslında genetik açıdan şanslıyım. Çabuk kilo almam. Yine de protein ağırlıklı beslenirim, canım tatlı isteyince de kendimi hiç kısıtlamam. Spor yapmadığım gün kendimi kötü hissederim. Bana meditasyon gibi geliyor” dedi.