Burcu Şendir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı. Parle Restaurant’ta bir arkadaşı ile buluşup yemek yedi. Sosyetenin en şık kadınları arasında gösterilen Burcu Şendir’in kolyesinden çantasına, saatinden ayakkabısına kadar üzerindekilerin fiyatı toplam; 862 bin liraydı.

Kolye, Van Cleef: 120 BİN TL

Elbise, Machka: 35 BİN TL

Saat, Patek Philippe: 700 BİN TL

Çanta, Bottega Veneta: 35 BİN TL

Ayakkabı, Gianvito Rossi: 5700 TL







