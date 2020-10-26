Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı
Burcu Şendir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı.
26 Ekim 2020, Pazartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Burcu Şendir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı. Parle Restaurant’ta bir arkadaşı ile buluşup yemek yedi. Sosyetenin en şık kadınları arasında gösterilen Burcu Şendir’in kolyesinden çantasına, saatinden ayakkabısına kadar üzerindekilerin fiyatı toplam; 862 bin liraydı.
Kolye, Van Cleef: 120 BİN TL
Elbise, Machka: 35 BİN TL
Saat, Patek Philippe: 700 BİN TL
Çanta, Bottega Veneta: 35 BİN TL
Ayakkabı, Gianvito Rossi: 5700 TL
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