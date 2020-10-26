Alışveriş Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı

Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı

Alışveriş

Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı

Burcu Şendir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Burcu Şendir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı. Parle Restaurant’ta bir arkadaşı ile buluşup yemek yedi. Sosyetenin en şık kadınları arasında gösterilen Burcu Şendir’in kolyesinden çantasına, saatinden ayakkabısına kadar üzerindekilerin fiyatı toplam; 862 bin liraydı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kolye, Van Cleef: 120 BİN TL

Elbise, Machka: 35 BİN TL

Saat, Patek Philippe: 700 BİN TL

Çanta, Bottega Veneta: 35 BİN TL

Ayakkabı, Gianvito Rossi: 5700 TL


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