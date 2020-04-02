Burdur, 2 vaka ile corona virüse en az rastlanan ilimiz oldu

Corona virüsü ölü sayısı Türkiye ve dünyada hızla artmaya devam ediyor. Türkiye’de il il Corona virüsü ölü ve vaka sayısını Sağlık Bakanı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan rakamlara göre 8 bin 852 ile en fazla vaka İstanbul’da bulunuyor. 117 ile de en yüksek ölüm yine İstanbul’da bulunuyor. Vaka sayısında İstanbul’u 853 ile İzmir, 712 ile Ankara 584 ile Konya ve 410 ile Kocaeli izliyor.

Vaka sayıları 10'un altında olan iller

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altında. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu. Burdur 2 kişi ile en az vakaya rastlanan kent olarak dikkat çekti.

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