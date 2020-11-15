Türkiye Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

Burdur'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

15 Kasım 2020, Pazar 20:03 Son Güncelleme:
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Burdur Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercengiz'in, geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.

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Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır." ifadesi kullanıldı.

AA


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