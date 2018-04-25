Kültür & Sanat Burdur'da yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait kadın bitemli heykel ele geçirildi

Burdur'da yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait kadın bitemli heykel ele geçirildi

Kültür & Sanat

Burdur'da yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait kadın bitemli heykel ele geçirildi

Burdur'da yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait kadın bitemli heykel ele geçirildi.  

25 Nisan 2018, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin Antalya'dan getirdikleri tarihi eseri Burdur'da satacakları istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu üzeri mermer ocakları mevkiinde şüphelilere ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada Roma Dönemi'ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirdi.

O.D. ve M.T. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi esere al konularak araç yedi emin otoparkına çekildi.

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Yeşilay’dan kısa film yarışması
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Şule Özdemir
Ispanakların bozulmasının sorumlusu ben miyim?
Şule Özdemir
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eseri yeniden ibadete açıldı