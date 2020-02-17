Burdur Gölü can çekişiyor

Türkiye’nin yedinci büyük gölü olarak bilinen Burdur Gölü, son dönemde önemli oranda su kaybı yaşadı. Burdur Gölü son 35 yılda su kapasitesinin 3’te 1’ini kaybetti ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Burdur Gölü’ne özgü Burdur dişli sazancığı ve dikkuyruk ördeğinin de nesli tehlike altına girdi. Tarımsal sulama ve yer altı sularının aşırı derecede sondajlarla çekilmesi göldeki su seviyesi düşüşünün en önemli nedeni olarak görülüyor.

'Seyirci kalmayalım'

DHA'da yer alan habere göre, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Göl çekilmesi halinde ne olacak? Bilim adamları bir takım öngörüleri ortaya koyuyor. Bunların başında solunum yolu hastalıklarının ve kanser hastalıklarının başlangıcı olabileceğine dair birtakım somut sonuçlara dikkat çekiyorlar. Gölün kuruyup gittiğine seyirci kalmanın bize ileride vicdan azabı olarak geri dönmesini istemiyoruz. Kurtarmak için elimizden geleni yapalım çünkü bu göl bize emanet” dedi.

Gölü besleyen su kaynaklarının önlerinin kapatılmış olması, göl havzasında yapılan kontrolsüz sondajlar, göl tabanından çekilen su bu hale gelmesine neden oldu.

İsmini havaya doğru dik olarak kaldırdığı kuyruğundan alan mavi gagalı dikkuyruk ördeğinin nesli tehlike altına girdi.



